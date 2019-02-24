Доработать интернет магазин на Modx

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки171 просмотр
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Доработка интернет-магазина https://www.ortwell.ru/

Сайт сделан на Modx, поэтому требуется человек, который в нем разбирается 

Задачи: 

1) Доработка карточек товаров (они немного разъехались) – поправить пару строк в верстке и в стилях, чтобы неплохо смотрелось 

2) В блоке "Полезная информация" тоже поправить превьюшки постов, чтобы они были одного размера 

3) Изучить программную часть и доработать ее, если это требуется 

4) Наполнить сайт товарами и контентом 

5) Прикрутить систему оплаты 

MODX
5 лет назад
lar1van
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад