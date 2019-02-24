Доработать интернет магазин на Modx

Разработать парсер программ тв с сайта tv.yandex.ru, парсим все тв каналы, а также информацию о передачи пример - https://tv.yandex.ru/program/3897770?eventId=130650465 Подробности будут обсуждаться в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка интернет-магазина https://www.ortwell.ru/
Сайт сделан на Modx, поэтому требуется человек, который в нем разбирается
Задачи:
1) Доработка карточек товаров (они немного разъехались) – поправить пару строк в верстке и в стилях, чтобы неплохо смотрелось
2) В блоке "Полезная информация" тоже поправить превьюшки постов, чтобы они были одного размера
3) Изучить программную часть и доработать ее, если это требуется
4) Наполнить сайт товарами и контентом
5) Прикрутить систему оплаты
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