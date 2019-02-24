Доработать интернет магазин на Modx

Доработка интернет-магазина https://www.ortwell.ru/

Сайт сделан на Modx, поэтому требуется человек, который в нем разбирается

Задачи:

1) Доработка карточек товаров (они немного разъехались) – поправить пару строк в верстке и в стилях, чтобы неплохо смотрелось

2) В блоке "Полезная информация" тоже поправить превьюшки постов, чтобы они были одного размера

3) Изучить программную часть и доработать ее, если это требуется

4) Наполнить сайт товарами и контентом

5) Прикрутить систему оплаты