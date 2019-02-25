Создать генератор email подписей

Настроить шаблон импорта товаров в wp all import pro d вордпресе с вариативными товарами (вукоммерс) из прайса
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Для внутреннего пользования организации требуется создать онлайн генератор имейл подписей. То есть имеется шаблонная форма, утвержденная для данной организации, нужно, чтобы сотрудники могли бы войти в форму и введя туда свои данные, как то номер телефона, имейл, свою фотографию, имя фамилию, выбрав язык на котором будет отображаться уже сохраненная информация, получил бы на выходе нтмл код, сохраненный на его компьютер. Низкие цены приветствуются.
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