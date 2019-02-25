Наполнение сайта, внесение изменений

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У нас есть готовое типовое решение сайт, это сайт для медицинской клиники, брали у компании Аспро. Нам нужно внести изменения в этот сайт, написать тексты под нас, чтобы мы только согласовывали, если нужны фото говорить какие фото, возможно отредактировать дизайн сайта.

5 лет назад
fadeevilya
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад