Наполнение сайта, внесение изменений

У нас есть готовое типовое решение сайт, это сайт для медицинской клиники, брали у компании Аспро. Нам нужно внести изменения в этот сайт, написать тексты под нас, чтобы мы только согласовывали, если нужны фото говорить какие фото, возможно отредактировать дизайн сайта.