Админка для управления заявками с лендинга

- написание самописной (или фреймворк - рассмотрю варианты) админки

- отправка заявок с нескольких простых форм лендинга на почту, в телеграм, в amocrm, сохранение в админке

- получение ip адреса отправителя и автоматическое подписывание региона этого ip

- получение источника перехода отправителя заявки (с какой страницы он пришел, и если есть то расшифровка utm меток)

- защита от роботов и спама, от автоматической отправки сообщений

В итоге на почту, в телеграм, в amocrm и в админке должна поступать такая информация:

- Заявка с информацией из заполненных полей

- Откуда пришел посетитель (источник или прямой заход ит.д.)

- Расшифровка utm меток если они были в источнике

- ip адрес отправителя и его регион исходя из ip

Сам лендинг будет просто html страница.