Нужно реализовать интеграцию whatsapp с почтой или с виджетом jivosite При отправке сообщения на whatsapp сообщение переадресовывается на почту, с захватом данных отправителя, при ответе на него отправляется в нужный чат whatsapp (для идентификации ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дополнительный интерфейс для амо срм связь с амо через апи и вебхуки Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1pDQ19H981a-lCT7cNb0kl5ezVEyr8gjI4E8LyTjHz30/edit?usp=sharingЗавершен6 лет назад
На данный момент апи для приложения в разработке. Так же со своей стороны при необходимости можем заверстать приложение (после консультации с разработчиком). Интересуют способы реализации (под обе платформы сразу или по отдельности). ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1XPfH7Aad21HIit6xcj7i-ofv5mi-VxmieRRooY5mkiY/edit?usp=sharing Тз слабое, но более детально будем составлять с выбранным исполнителем. Если есть вопросы пишите. Открыты к любым предложениям.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно настроить или дополнить плагин wp all import для импорта определенных характеристик товаров. Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1qS3uIfm0Pj0_vB4U5t_QXYVtpdxrTmxlfk8Ow1UAXjA/edit?usp=sharing Если есть вопросы пишите! Готов к любым предложениям.Завершен6 лет назад
Сам макет:https://www.figma.com/file/UYbw0yENZSlXx7nyfOdaKT/Rilassanti-itog?node-id=0:1 Нужна именно верстка без логики. Но с анимацией скриптами итд. Если есть какие либо комментарии по макету говорите! Заинтересован в качественном результате. Жду ваших предложений.HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Выгружаю товары плагином wpallimport. После выгрузки не видны атрибуты товаров. Для того чтобы стали видны нужно перейти в товар поставить галочку видимые атрибуты и сохранить. Этот процесс нужно как-то автоматизировать ...Завершен6 лет назад
Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1RKZ2vRPoPCrPH5Akc0lZvHtg-4fU6RyydXSRd_qh4So/edit?usp=sharingЗавершен6 лет назад
Подробное ТЗ тут: Парсер должен работать на хостинге, в идеале доступ по логину/паролю. https://drive.google.com/file/d/1vjke_gpch44aGl9y-SwaZ5e6355I7Nfs/view?usp=drivesdkЗавершен6 лет назад
Отрисовать 8 иконок http://prntscr.com/n10w6m http://prntscr.com/n10wd2 Иконки должны быть в такой стилистике: http://prntscr.com/n10wucИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Дизайн делали давно и потеряли исходники. Нужно все восстановить в figma. Все экраны тут: https://drive.google.com/folderview?id=1xT88O6k71XgXdNCnECgY7vWNkF4Kb23N Шрифты знаем, иконки придется подбирать.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Дизайн делали давно и потеряли исходники. Нужно все восстановить в figma. Все экраны тут: https://drive.google.com/folderview?id=1xT88O6k71XgXdNCnECgY7vWNkF4Kb23N Шрифты знаем, иконки придется подбирать.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать максимально простое моб приложение. До 10 экранов. Приложение должно представлять из себя форму заказа. Ознакомиться с формой можно тут: https://drive.google.com/open?id=1cdf6whjQaW38nLZNXq4WM-BU5uM6FaYs Интересуют варианты реализации. Форму будем в ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сам макет:https://www.figma.com/file/UYbw0yENZSlXx7nyfOdaKT/Rilassanti-itog?node-id=0:1 Использовать Bootstrap 4. Скрипты использовать также от Bootstrap по максимуму, только стилизовать под макеты (окна, спойлеры, раздвижные блоки и т.п.). В некоторых местах лучше самому дописать JS решение небольшое, чем тянуть ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Входные данные время прибытия (из бд) Получить нужно время отправления. Откуда брать:http://prntscr.com/my7aks Что получить:http://prntscr.com/my7c29 Допустим на входе мы имеем 23.03.2019 16:30 Это время прибытия. Нам надо получить время отправления с ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Макеты для ознакомления: 1)https://drive.google.com/open?id=1qiG_BoquZmMJ_AEPLoVWJle5YL-jooEe 2)https://drive.google.com/open?id=1g5z3jvsiYuecDit3R96U1TIx6MksN8zR Исходники макетов в psdЗавершен6 лет назад
Не большие доработки в фигме. https://docs.google.com/document/d/16zyck5_Er8AYXirjYFuwVWMv-X7xV-OrWzqxdXyao5o/edit?usp=sharing Нужно сделать в ближайшее время. Если коротко удалить несколько элементов поменять цвета и все подровнять. Образец есть.Завершен6 лет назад
Разработать личный кабинет пользователя Wordpress Либо отдельный но интегрированный с Wordpress Подробнее тут: https://drive.google.com/open?id=1_OveQcFMaQqafSIRETjdhHLL3bYgjNq2Nb-Ky5_XAMgВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Дизайн должен быть в стилистике сайта: rilassanti ru На 3 разрешения десктоп планшет и телефон. Текст для блоков: https://drive.google.com/open?id=1AEgV_obcpfE33uWf-4KFt479KRGuf923mdLC-mdSZO8 Фотошоп либо фигмаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно интегрировать сквозную аналитику+проконсультировать по работе самого сервиса. Сейчас мы работаем c amocrm, так же на сайте есть несколько форм заказа и номер телефона. Соответственно нужно чтобы все что на сайте работало в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад