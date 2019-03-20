Alex870

Алексей Alex870

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$240
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Artifice
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$240
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать дополнительный интерфейс для амо срм
Точные задачи, честная оплата. Рекомендую.
Все на высоте! Аветик быстро понял задачу и включился в работу. Сделал все качественно и в кратчайшие сроки! Буду обращаться ещё. Спасибо!
Ответный отзыв
alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
$75
10 баллов
6 лет назад
Дополнение для плагина импорта товаров woocommerce
WooCommerceWordPress
Отличный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую.
Все супер! Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
alex_tche
Алексей 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$225
10 баллов
6 лет назад
Сложный парсер интернет-магазина
Второй раз работаем. Все отлично!
Алексей отличный специалист! Написал сложный парсер интернет-магазина, хорошо относился к правкам! Рекомендую!
Ответный отзыв
Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Модуль WooCommerce
WooCommerce
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Работу сделал быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
vitilik
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Перерисовать дизайн личного кабинета из jpg в фигме
Figma
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Все хорошо! Получилось дольше чем планировал, в остальном все супер! Большое спасибо!
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