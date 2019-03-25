Модуль Google Map Получение прогноза времени поездки, апи либо парсер.

Входные данные время прибытия (из бд)

Получить нужно время отправления.

Откуда брать:http://prntscr.com/my7aks

Что получить:http://prntscr.com/my7c29

Допустим на входе мы имеем 23.03.2019 16:30 Это время прибытия.

Нам надо получить время отправления с учетом пробок и в идеале при разных маршрутах.

Пример: http://prntscr.com/my8yu3

Так же если возможно захватить максимум информации по маршрутам.

Среднее время в пути, расстояние, и какой маршрут (маршрут через)

Пример:http://prntscr.com/my919g

Можно как парсер, можно наверное по апи, если знаете как)

Возможно эта статья может чем-то помочь http://qaru.site/questions/159414/using-google-maps-api-to-get-travel-time-data

В предложении просьба указывать способ реализации парсер/апи и на чем.