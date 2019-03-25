Разработка, кастомизация и внедрение свободной системы управления бизнес-процессами RunaWFE. Разработка заказных проектов на JAVA. Текущие проекты используют технологии: JAVA,J2EE, hibernate, spring, html, js, css, jquery, typescript, react/vue Для ознакомления предлагаем тестовые тикеты. Список тестовых тикетов предположительно по увеличению сложности. Посмотреть ...
Модуль Google Map Получение прогноза времени поездки, апи либо парсер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Входные данные время прибытия (из бд)
Получить нужно время отправления.
Откуда брать:http://prntscr.com/my7aks
Что получить:http://prntscr.com/my7c29
Допустим на входе мы имеем 23.03.2019 16:30 Это время прибытия.
Нам надо получить время отправления с учетом пробок и в идеале при разных маршрутах.
Пример: http://prntscr.com/my8yu3
Так же если возможно захватить максимум информации по маршрутам.
Среднее время в пути, расстояние, и какой маршрут (маршрут через)
Пример:http://prntscr.com/my919g
Можно как парсер, можно наверное по апи, если знаете как)
Возможно эта статья может чем-то помочь http://qaru.site/questions/159414/using-google-maps-api-to-get-travel-time-data
В предложении просьба указывать способ реализации парсер/апи и на чем.
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