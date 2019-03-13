С++ | Ассемблер | Реверс инжиниринг

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Добрый день.
С помощью С++ нужно убрать из программы для mac привязку к проектору. Исходного кода программы нет. Нужно убрать 1 параметр привязки к определённой модели проектора. Проектор устарел, хотим сделать апгрейд.
Спасибо.
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