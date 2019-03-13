Добрый день, коллеги. Ищу разработчика с опытом работы с Gis системами (shapefile). Есть краткое ТЗ, дизайн приложения. Предполагается, что приложение должно работать на базе фреймворках Angular/React В откликах указывайте свой опыт работы. Детали кандидатам
Сделать программу/скрипт автоматического обновления объявлений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт объявлений (mymarket.ge), где созданные объявления можно обновлять за орпеделенную плату (поднимать на верх). У каждого объявления есть статический адресс и кнопка "Обновить" input, которая, собственно и запускает обновление (по-моему задействован javascript). Нужно сделать автоматизированный скрип, который авторизируется на сайте и пройдеться по указанным заранее вручную ссылкам этих объявлений и понажимает на этот input.
Кроме этого, нужно сделать возможность в коде задавать интервал обновления страницы от 15сек. - до 2минут, и когда кто нибудь обновит свое объявление и его объявление поднимится выше моего, то мое объявление должно автоматически обновиться. Тоесть работает постоянно и с интервалом.
Это может быть как настольная программа, так и программа на андроид. Без разницы, главное чтоб работало как нужно. Подробности в ЛС. Оплата по факту или безопасная сделка (желательно 1 вариант). Бюджет не большой. Сроки не горят, но вам нужно заранее знать, сколько на это уйдет времени.
P.S. : Mymarket.ge это грузинский сайт, но язык сайта можно перевести в правом верхнем углу, нажав на флаг страны.
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