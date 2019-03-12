Программу Электронный кассир через терминал самообслуживания

Необходимо разработать ПО на терминал самообслуживания, в котором будет реализована возможность принимать средства в пользу нескольких услуг. В идеале, чтобы была возможность работать как с купюроприемником так и с кардридером. А так же - использовать фискальный регистратор. В идеале, чтобы это ПО работало на LINUX, но так, чтобы была поддержка максимального количества периферии (в смысле принтеров, купюрников, модемов и т.д.)

Пример ТЗ во вложении.