Телеграм бот, парсинг даных с бк

$20
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки198 просмотров
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Нужно парсить данные с букмекерской конторы в режиме Live. при заданном алгоритме сигнал к действию приходит в телеграм канал либо группу "вк". заданных алгоритмов будет несколько. важно добавить возможность ограничивать доступ к такому каналу.то есть что бы доступ был закрыт,а у админа была возможность открывать доступ только избранным. жду предложений. есть аналогичные готовые боты.смогу показать наглядно что я хочу сделать.жду вопросов и предлодений.

5 лет назад
thewatcher1
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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