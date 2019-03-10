Телеграм бот, парсинг даных с бк

Нужно парсить данные с букмекерской конторы в режиме Live. при заданном алгоритме сигнал к действию приходит в телеграм канал либо группу "вк". заданных алгоритмов будет несколько. важно добавить возможность ограничивать доступ к такому каналу.то есть что бы доступ был закрыт,а у админа была возможность открывать доступ только избранным. жду предложений. есть аналогичные готовые боты.смогу показать наглядно что я хочу сделать.жду вопросов и предлодений.