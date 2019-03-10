Написать бота для торговли на бирже бинансе

Работа посвящена решению актуальной проблемы создания таких распределённых информационно-измерительных систем, как управляемые системы технического зрения для мобильных роботов, совершенствованию методов обработки видеосигналов и анализа изображений. Целью является разработка программно-алгоритмического обеспечения технического зрения мобильных роботов, базирующихся на ...
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Нужно написать программу, бота, который будет на пампе делать минимальный плюс и скидывать при падении.
Например взять btc, ставим стоп на 1% вверх, а когда начнет падать сливаем этот 1%
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