Программа для экологического проекта

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Есть экологический проект , в рамках которого нам нужно сделать программу для ПК , открывая которую будет появляться дерево и в зависимости от времени года будет меняться погода , окрас листьев и т.д..
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