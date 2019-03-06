Дополнительная функция в программу Ethminer

Требуется в программу github.com/ethereum-mining/ethminer/ написать дополнительный код.

Задача довольна проста необходимо, чтобы каждые 60 минут майнер рвал

соединение с пулом, авторизовывался заново с иными параметрами,

заданными константой в исходниках, после чего майнил N минут используя

данные параметры. Далее, по истечению N минут переходил в обычный режим

работы, и так по кругу.

На выходе хочу получить исходники файла/файлов в которые вносились изменения. Только файлы, а не всю программу. (например через Гит)