Дополнительная функция в программу Ethminer

$80
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка143 просмотра
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Требуется в программу github.com/ethereum-mining/ethminer/ написать дополнительный код.

Задача довольна проста необходимо, чтобы каждые 60 минут майнер рвал

соединение с пулом, авторизовывался заново с иными параметрами,

заданными константой в исходниках, после чего майнил N минут используя

данные параметры. Далее, по истечению N минут переходил в обычный режим

работы, и так по кругу.

На выходе хочу получить исходники файла/файлов в которые вносились изменения. Только файлы, а не всю программу. (например через Гит)

5 лет назад
akomyak
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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