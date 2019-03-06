Скрипт выгрузки данных из Microsoft exchange.

Требования: плагин должен быть совместим с LMS Moodle v.3.3.9 Платежный шлюз: [url=https://cloudpayments.kz/]https://cloudpayments.kz[/url] Код должен быть опубликован на GitHub
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать powershell скрипт, который будет выгружать данные email, name, subj из всех писем, из всех ящиков в Microsoft Exchange Server
Скрипт должен запускаться в командной строке с необходимыми параметрами и сохранять результат в локальный файл определенного формата.
Необходимо учесть возможность использовать его в админских скриптах, а так же запуск его в командной строке из других скриптов.
Предоплату не вношу, заказ принимаю после демонстрации по тимке на Ваших тестовых серверах!
Оплата в BTC. 400$
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