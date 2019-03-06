Скрипт выгрузки данных из Microsoft exchange.

Требуется написать powershell скрипт, который будет выгружать данные email, name, subj из всех писем, из всех ящиков в Microsoft Exchange Server

Скрипт должен запускаться в командной строке с необходимыми параметрами и сохранять результат в локальный файл определенного формата.

Необходимо учесть возможность использовать его в админских скриптах, а так же запуск его в командной строке из других скриптов.

Предоплату не вношу, заказ принимаю после демонстрации по тимке на Ваших тестовых серверах!

Оплата в BTC. 400$