Консультация и настройка программы Content Downloader (парсинг)

$8
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Настроить и объяснить как искать в программе Content Downloader по таким сайтам как яндекс маркет, тиу, оптлист, 2gis и др.

2. Настроить и объяснить как получать материнские ссылки из редиректов

3. Настроить и объяснить как пользоваться макросами в Content Downloader

4. Настроить и объяснить как искать емейл адреса на всех остальных сайтах, с учетом перебора по анкорам.

5. Другие вопросы.

5 лет назад
mexet7
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад