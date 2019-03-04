Консультация и настройка программы Content Downloader (парсинг)

1. Настроить и объяснить как искать в программе Content Downloader по таким сайтам как яндекс маркет, тиу, оптлист, 2gis и др.

2. Настроить и объяснить как получать материнские ссылки из редиректов

3. Настроить и объяснить как пользоваться макросами в Content Downloader

4. Настроить и объяснить как искать емейл адреса на всех остальных сайтах, с учетом перебора по анкорам.

5. Другие вопросы.