Скрипт для Google Ads

Требуется написание скрипта/советника/иное решение для экспорта на сторонний сервер массива данных в виде POST либо JSON для торгового терминала Meta Trader 4 об истории сделок, закрытии ордера, уведомлений. Требуемые параметры данных. - номер счета - дата и время экспорта - ...
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Нужен customized script для Google Ads.
Подробное описание проекта в приложенном файле
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