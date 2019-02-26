Создать скрипт для Meta Trader 4 экспорта истории счета

$30
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Требуется написание скрипта/советника/иное решение для экспорта на сторонний сервер массива данных в виде POST либо JSON для торгового терминала Meta Trader 4 об истории сделок, закрытии ордера, уведомлений. 

Требуемые параметры данных. 

- номер счета 

- дата и время экспорта

- валюта счета

- название счета

- тип (alert/order/history)

- массив data - содержит требуемые данные

Тип alert. Суть: 

- отлавливать когда % просадки (сумма отрицательных значений ордеров относительно баланса) больше заданного значения (значение задать в настройках). Желательно установить временной промежуток в минутах в интервалах которого отправляется уведомление (если это возможно. Если нет, буду фильтровать на сервере). 

Данные alert:

- размер % просадки (число с 2мя симолами после точки - сотые)

Тип history. Отправляется история сделок.

- вся история сделок за весь период со всеми значениями, предусмотренными базой сделок в МТ4 в массиве.  

- требуется создание кнопки: Отправить историю. По нажатию отправляет на сервер данные. 

Тип order. Суть:

- отлавливать закрытие ордера и экспортировать все данные о нем. 

5 лет назад
dinnerbreakfast
Андрей Руд 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад