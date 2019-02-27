Программа на базе нейросетей

Требуется составить программу.

Кратко требуемый функционал:

1. система электронного документооборота

2. подвязка телефонных звонков, сообщений и всех возможных действий к данной базе

3. составление документов (заполнение заранее подготовленных форм)

4. анализ текста документа и выводы на основании изучения.

Это если вкратце. Более подробно обсужу с исполнителем.

Прошу обратить внимание, что желательно встретиться уже сегодня для обсуждения вопросов, и если меня и Вас все устроит подписания договора.

Бюджет указан просто так, точный обсужу с исполнителем