Разработать плагин приема платежей CloudPayments на СДО Moodle

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка177 просмотров
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Требования: плагин должен быть совместим с LMS Moodle v.3.3.9 

Платежный шлюз: https://cloudpayments.kz

Код должен быть опубликован на GitHub

5 лет назад
adiosnurm
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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