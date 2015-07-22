Разработка бота для торговой площадки

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализация автоматической торговли и анализа на сервере с доступом к нему через web-интерфейс.
Желаемое место нахождения: Российская Федерация (нужно для встречи с вами иили заключения удалённого договора), но не обязательно.
Сбор, анализ и обработка данных с сайта с помощью API запросов или любыми доступными Вам инструментами.
Работа с базами данных.
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