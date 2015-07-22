Разработка бота для торговой площадки

$999
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки156 просмотров
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Реализация автоматической торговли и анализа на сервере с доступом к нему через web-интерфейс.  

Желаемое место нахождения: Российская Федерация (нужно для встречи с вами иили заключения удалённого договора), но не обязательно. 

Сбор, анализ и обработка данных с сайта с помощью API запросов или любыми доступными Вам инструментами. 

Работа с базами данных.

5 лет назад
giometry
Илья Ани 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад