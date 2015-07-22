Dbf(dbc) to sqlite3

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Написать програму которая будет переносить данние из базы dbc(dbf) в базу sqlite3
в базе примерно 20 таблиц по 20-30 полей
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