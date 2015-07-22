Требуется написать powershell скрипт, который будет выгружать данные[u] email, name, subj[/u] из всех писем, из всех ящиков в [b]Microsoft Exchange Server[/b] Скрипт должен запускаться в командной строке с необходимыми параметрами и сохранять результат в локальный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка EVSE контроллера для зарядки электромобиля на базе Atmega/Attiny контроллера + Orange PI
Необходимо разработать логику и скрипты для реализации EVSE контроллера по стандарту J1772 на базе чипа ATmega328 или ATtiny85 или любого другого продаваемого в виде готовой платы на aliexpress/ebay, с управлением данными контроллерами с мини пк orange pi по шине i2c. Контроллер Amtel или любой другой PIC должен быть в качестве генератора PWM сигнала, а также "омметра" для определения сопротивления задающего резистора и генерировать исходя из него нужный PWM сигнал. Апельсин в свою очередь должен обеспечивать управление данным контроллером, его активацию и деактивацию, а также наличие обратной связи состояния. Контроллер должен быть как минимум двухпортовый, в идеале 4 порта зарядки, это мы согласуем на первом этапе.
Похожие проекты можете нагуглить по ключевым словам Arduino J1772.
Пожалуйста указывайте вилку стоимости работ при подаче заявке.
Тестовый стенд с электромобилем удаленно смогу организовать.
По сути необходимо понимание логики по стандарту, выбор готовой платки на али, составление схемы подключения и разработку скриптов активации/деактивации и получения статуса. Разработка нового компонента видится только в преобразовании выходного 5вольтового сигнала в 12 вольтовый, хотя быть может и тут будет подобрано чтото готовое. Печатать свои платы и паять мелкие компоненты на них крайне не желательно.
Спасибо.
- Похожие заказы
- $400Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $999
Реализация автоматической торговли и анализа на сервере с доступом к нему через web-интерфейс. Желаемое место нахождения: Российская Федерация (нужно для встречи с вами иили заключения удалённого договора), но не обязательно. Сбор, анализ и обработка данных с сайта ...Закрыт5 лет назад
Требования: плагин должен быть совместим с LMS Moodle v.3.3.9 Платежный шлюз: [url=https://cloudpayments.kz/]https://cloudpayments.kz[/url] Код должен быть опубликован на GitHubЗакрыт5 лет назад
- $8
1. Настроить и объяснить как искать в программе Content Downloader по таким сайтам как яндекс маркет, тиу, оптлист, 2gis и др. 2. Настроить и объяснить как получать материнские ссылки из редиректов 3. Настроить и объяснить как пользоваться ...Закрыт5 лет назад
Требуется написать программу в виде исполняемого файла, отдельно для ОС Windows отдельно для MacOS и для Linux без установки (инсталляции) в систему, которая формирует из указанной директории (диска) полный список каталогов\файлов, сохраняя в свой внутренний ...Закрыт5 лет назад
Требуется составить программу. Кратко требуемый функционал: 1. система электронного документооборота 2. подвязка телефонных звонков, сообщений и всех возможных действий к данной базе 3. составление документов (заполнение заранее подготовленных форм) 4. анализ текста документа и выводы ...Закрыт5 лет назад
- $375
Нужен customized script для Google Ads. Подробное описание проекта в приложенном файлеЗакрыт5 лет назад
- $30
Требуется написание скрипта/советника/иное решение для экспорта на сторонний сервер массива данных в виде POST либо JSON для торгового терминала Meta Trader 4 об истории сделок, закрытии ордера, уведомлений. Требуемые параметры данных. - номер счета - дата и время экспорта - ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
В документе лежит техническое задание. https://docs.google.com/document/d/1C7KdFqOs7jvoxvoy8g91yxAoETKWbpof90_w91SDxfw/edit?usp=sharing Предлагайте на чем лучше реализовать данный парсер. Также в отклике обязательно оставляйте свой телеграм для связи.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется ios разработчик с опытом в нативных приложениях (React Native) Требуется на проектную работу ios разработчик с опытом в реализации нативных приложении под ios. Задача: Необходимо подключить yandex kassa ios sdk для проведения оплаты ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад