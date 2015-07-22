Разработка EVSE контроллера для зарядки электромобиля

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Разработка EVSE контроллера для зарядки электромобиля на базе Atmega/Attiny контроллера + Orange PI

Необходимо разработать логику и скрипты для реализации EVSE контроллера по стандарту J1772 на базе чипа ATmega328 или ATtiny85 или любого другого продаваемого в виде готовой платы на aliexpress/ebay, с управлением данными контроллерами с мини пк orange pi по шине i2c. Контроллер Amtel или любой другой PIC должен быть в качестве генератора PWM сигнала, а также "омметра" для определения сопротивления задающего резистора и генерировать исходя из него нужный PWM сигнал. Апельсин в свою очередь должен обеспечивать управление данным контроллером, его активацию и деактивацию, а также наличие обратной связи состояния. Контроллер должен быть как минимум двухпортовый, в идеале 4 порта зарядки, это мы согласуем на первом этапе. 

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Пожалуйста указывайте вилку стоимости работ при подаче заявке.

Тестовый стенд с электромобилем удаленно смогу организовать. 

По сути необходимо понимание логики по стандарту, выбор готовой платки на али, составление схемы подключения и разработку скриптов активации/деактивации и получения статуса. Разработка нового компонента видится только в преобразовании выходного 5вольтового сигнала в 12 вольтовый, хотя быть может и тут будет подобрано чтото готовое. Печатать свои платы и паять мелкие компоненты на них крайне не желательно. 

Спасибо.

5 лет назад
andreylorer
Андрей 
37 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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