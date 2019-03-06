Помогите найти решение програмирование

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за совет.

5 лет назад
137work
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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