Разработать приложение для MacOS X на основе Win приложения

Реализация автоматической торговли и анализа на сервере с доступом к нему через web-интерфейс. Желаемое место нахождения: Российская Федерация (нужно для встречи с вами иили заключения удалённого договора), но не обязательно. Сбор, анализ и обработка данных с сайта ...