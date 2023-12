Сканер покерных турниров

видео:

https://www.youtube.com/watch?v=7kJsvXmhRNk

Алгоритм сканера:

1. прокликивает турниры с 1/2 игроков (в турнире 1 игрок, ждёт соперника).

2. считывает ник игрока из рума, пробивает его на sharkscope/pokerprolabs по фильтру hu (игры 1 на 1).

3. если игрок подходит (нужно

В общем всё тоже самое, что я делаю руками. Показал в видео весь процесс со всеми 5 румами, где брать ник игрока и какие кнопки нажимать. Только всё это нужно автоматизировать и чтобы делалось одновременно в 5 румах:

888

chico tigergaming

ipoker betfair

microgaming redstar

wpn pokerking

В интерфейсе проги нужны кнопки/иконки:

start/stop

иконки 5 румов c рамкой зелёной/красной чтобы понятно было какие румы задетектились, какие нет.

+/- maximum games, default 4 (количество одновременно играемых турниров чтобы можно было переключать от 1 до 12). Например, прога нашла 4 подходящих турнира и зарегала. И нужно чтобы пятый турнир уже не искала и не регала до тех пор пока количество игр не станет

Счётчик количества турниров, играющихся прямо сейчас.

Подробности:

1. Список пробитых игороков сохраняется локально (желательно в текстовом формате, но не обязательно, если это ускорит работу сканера) и хранится в зависимости от количества игр:

0-99 игр, 1 день

100-199 игр, 2 дня

200-299 игр, 3 дня

300-399 игр, 4 дня

и т.д. за каждые +100 игр +1 день хранится стата

просроченный игрок из базы удаляется при запуске проги.

Вы можете сделать 5 файлов-баз отдельно для каждого рума, можете хранить все ники в одном файле. Главное чтобы не крашился скан из-за размера базы и не тупил по 10 сек на каждом турнире. Там может набраться 10к+ ников в базе, нужно чтобы всё это шустро работало.

2. подходящий/неподходящий игрок. Нужно чтобы я мог вручную добавить игрока как подходящего или наоборот неподходящего. И чтобы просто по нику моментально регало или игнорило без пробивания.

3. Unregister при ошибочных регистрациях. Когда нас ошибочно зарегает в турнир или сканер не успеет посадить к игроку и регнется в другой турнир, нужно чтобы сканер это детектил и отрегал обратно. То есть, когда он видит в турнире 1/2 наш ник, сканер нажимает unregister. Ну и продолжает сканить дальше.

4. Турниры бывают быстрые (super turbo, hyper turbo) и медленные (turbo, regular). В медленных выше комиссия рума. И соот-но itm% (процент побед) нужен ниже на 2%. Например:

У Пети 49% itm и в быстром турнире мы хотим с ним играть, а в медленном он нам уже не подходит, нужно будет 47% и ниже.

5. Турниры условно софт делит на "дешёвые" и "дорогие":

=$X

Этот X это переменная, default $5.

Критерии подходящих игроков зависят от количества играющихся турниров в данный момент и скорости турнира:

0 столов, в дешёвых турнирах (=$5) регает к любому обычному фишу.

1 стол, дешёвые турниры сканер игнорит, регает только в дорогие турниры ($5+) и -1% к требуемому itm.

2 стола, только дорогие турниры ($5+) и -2% к требуемому itm.

3 стола, только дорогие и -3%

4+ стола, только дорогие и -4%

обычный фиш в быстром турнире:

abi <: <="" p="">

(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM

abi >=$10 and <: <="" p="">

(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM

abi >=$100:

(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM

обычный фиш в медленном турнире (-2%):

abi <: <="" p="">

(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM

abi >=$10 and <: <="" p="">

(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM

abi >=$100:

(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM

Ещё подробнее -> skype, телеграм, steam, discord, icq и т.д., 24/7 любые вопросы.

И нужно чтобы несколько раз в год я мог обратиться к вам пофиксить баги, добавить новые фичи и т.д., т.е. дальнейшая поддержка проги нужна. Например, один из румов обновит свой софт и сканер перестанет в нём работать, нужен будет апдейт сканеру.

покерный словарь:

abi - стат average stake из шаркскоупа, средний buyin у игрока, например игрок сыграл 2 турнира за $2 и $4, его abi = $3. Например, 2 игрока имеют по 10к игр и 49% itm, у первого abi $1, у второго $350. Первый игрок будет слабее.

BI - стоимость участия в турнире. $5, $10 и т.д. Из них складывается abi игрока.

fish - минусовой игрок, слабый игрок, хобби игрок

hu - heads up, игра 1 на 1

itm% - процент побед

room - рум, покерный клиент, заведение где проходят игры

стол - покерный стол, турнир