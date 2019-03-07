Сканер покерных турниров

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видео:
https://www.youtube.com/watch?v=7kJsvXmhRNk
Алгоритм сканера:
1. прокликивает турниры с 1/2 игроков (в турнире 1 игрок, ждёт соперника).
2. считывает ник игрока из рума, пробивает его на sharkscope/pokerprolabs по фильтру hu (игры 1 на 1).
3. если игрок подходит (нужно
В общем всё тоже самое, что я делаю руками. Показал в видео весь процесс со всеми 5 румами, где брать ник игрока и какие кнопки нажимать. Только всё это нужно автоматизировать и чтобы делалось одновременно в 5 румах:
888
chico tigergaming
ipoker betfair
microgaming redstar
wpn pokerking
В интерфейсе проги нужны кнопки/иконки:
start/stop
иконки 5 румов c рамкой зелёной/красной чтобы понятно было какие румы задетектились, какие нет.
+/- maximum games, default 4 (количество одновременно играемых турниров чтобы можно было переключать от 1 до 12). Например, прога нашла 4 подходящих турнира и зарегала. И нужно чтобы пятый турнир уже не искала и не регала до тех пор пока количество игр не станет
Счётчик количества турниров, играющихся прямо сейчас.
Подробности:
1. Список пробитых игороков сохраняется локально (желательно в текстовом формате, но не обязательно, если это ускорит работу сканера) и хранится в зависимости от количества игр:
0-99 игр, 1 день
100-199 игр, 2 дня
200-299 игр, 3 дня
300-399 игр, 4 дня
и т.д. за каждые +100 игр +1 день хранится стата
просроченный игрок из базы удаляется при запуске проги.
Вы можете сделать 5 файлов-баз отдельно для каждого рума, можете хранить все ники в одном файле. Главное чтобы не крашился скан из-за размера базы и не тупил по 10 сек на каждом турнире. Там может набраться 10к+ ников в базе, нужно чтобы всё это шустро работало.
2. подходящий/неподходящий игрок. Нужно чтобы я мог вручную добавить игрока как подходящего или наоборот неподходящего. И чтобы просто по нику моментально регало или игнорило без пробивания.
3. Unregister при ошибочных регистрациях. Когда нас ошибочно зарегает в турнир или сканер не успеет посадить к игроку и регнется в другой турнир, нужно чтобы сканер это детектил и отрегал обратно. То есть, когда он видит в турнире 1/2 наш ник, сканер нажимает unregister. Ну и продолжает сканить дальше.
4. Турниры бывают быстрые (super turbo, hyper turbo) и медленные (turbo, regular). В медленных выше комиссия рума. И соот-но itm% (процент побед) нужен ниже на 2%. Например:
У Пети 49% itm и в быстром турнире мы хотим с ним играть, а в медленном он нам уже не подходит, нужно будет 47% и ниже.
5. Турниры условно софт делит на "дешёвые" и "дорогие":
=$X
Этот X это переменная, default $5.
Критерии подходящих игроков зависят от количества играющихся турниров в данный момент и скорости турнира:
0 столов, в дешёвых турнирах (=$5) регает к любому обычному фишу.
1 стол, дешёвые турниры сканер игнорит, регает только в дорогие турниры ($5+) и -1% к требуемому itm.
2 стола, только дорогие турниры ($5+) и -2% к требуемому itm.
3 стола, только дорогие и -3%
4+ стола, только дорогие и -4%
обычный фиш в быстром турнире:
abi <: <="" p="">
(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM
abi >=$10 and <: <="" p="">
(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM
abi >=$100:
(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM
обычный фиш в медленном турнире (-2%):
abi <: <="" p="">
(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM
abi >=$10 and <: <="" p="">
(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM
abi >=$100:
(GAMES99 and GAMES499 and GAMES1499 and ITM
Ещё подробнее -> skype, телеграм, steam, discord, icq и т.д., 24/7 любые вопросы.
И нужно чтобы несколько раз в год я мог обратиться к вам пофиксить баги, добавить новые фичи и т.д., т.е. дальнейшая поддержка проги нужна. Например, один из румов обновит свой софт и сканер перестанет в нём работать, нужен будет апдейт сканеру.
покерный словарь:
abi - стат average stake из шаркскоупа, средний buyin у игрока, например игрок сыграл 2 турнира за $2 и $4, его abi = $3. Например, 2 игрока имеют по 10к игр и 49% itm, у первого abi $1, у второго $350. Первый игрок будет слабее.
BI - стоимость участия в турнире. $5, $10 и т.д. Из них складывается abi игрока.
fish - минусовой игрок, слабый игрок, хобби игрок
hu - heads up, игра 1 на 1
itm% - процент побед
room - рум, покерный клиент, заведение где проходят игры
стол - покерный стол, турнир
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