Скрипт добавления пользователей в Telegram-канал

Есть Telegram-канал (легальная тематика)

На каждом телеграмм-аккаунте стоит ограничение: можно добавить только 200 пользователей из своего списка Телеграмм-контактов в канал

Нужно: создать скрипт, который будет ежемесячно добавлять в канал около 2000 пользователей и (самое главное) не попадать под СПАМ-фильтр (либо автоматический, либо ручной - когда пользователь, которого пригласили в канал нажимает в шапке канала кнопку "спам")