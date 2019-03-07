Скрипт добавления пользователей в Telegram-канал

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Есть Telegram-канал (легальная тематика)

На каждом телеграмм-аккаунте стоит ограничение: можно добавить только 200 пользователей из своего списка Телеграмм-контактов в канал

Нужно: создать скрипт, который будет ежемесячно добавлять в канал около 2000 пользователей и (самое главное) не попадать под СПАМ-фильтр (либо автоматический, либо ручной - когда пользователь, которого пригласили в канал нажимает в шапке канала кнопку "спам")

5 лет назад
DKor
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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