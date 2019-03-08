Разработка конвертора на базе Arduino c 1-wire - RS485

Необходимо что бы устройство могло распознавать текущие ключи на шине 1-wire

и передавать их по протоколу LLS на RS485 /

Реализация подключения считывателя UHF : по Wiegand26\34,rs232 и передача по 1-wire и RS485.

Ссылка на материал: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/software-serial-i-chtenie-mnozhestva-metok-srazu-s-uhf-rfid-reader

Если активны несколько ключей, то одновременно передавать их по разным адресам RS485 в протоколе LLS.

Реализация на : Nano Mini-USB С загрузчика Совместимость Nano 3,0 контроллер CH340 драйвер USB 16 МГц Nano v3.0 ATMEGA328P/168 P для arduino

Использование библиотеки : https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html

https://hz.ru.aliexpress.com/item/Nano-Mini-USB-Nano-3-0-CH340/32832366092.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.f29c41daI0Wmml&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_10_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_61%2CppcSwitch_0&algo_pvid=71a7e20d-ef33-4d75-a902-11cfa5886af9&algo_expid=71a7e20d-ef33-4d75-a902-11cfa5886af9-0