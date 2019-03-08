Написать обработку 1с 8,3 конфигурация рарус Альфа-авто 4,1

проводится инвентаризация товара специфичным образом, и нам в связи с этим требуется обработка для вычисления товара которого нет на складе и его нужно списать. надо сделать обработку которая по выбранным складам проверит все позиции выгруженные в одном документе 13го декабря (дата начала инвентаризации) и если там есть позиции которые не участвовали в инвентаризации (не попали ни в один документ инвентаризации за все время ее проведения)то она отберет их и загрузит лучше в отдельный документ инвентаризации для последующего их списания, но должно быть условие, все товары что поступали после 13 дакабря она трогать не будет тоесть если после 13 числа пришло 2 гайки она будет считать что они реально есть на складе и в случае если в документе на 13число есть еще 2гайки и их нет в инвентаризациях но потом пришли еще две то она спишет те 2шт а эти что приходили трогать не будет, также как и в случае если 2гайки в документе на 13число было + 2 пришли 1января и 7го января было продано 1 - значит на складе осталась одна, если продано 2 -значит на складе 0, продано 3 или 4 -на складе 0