Скрипт для администратора сообщества ВКонтакте

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Скрип для администратора сообщества ВКонтакте 

Смысл скрипта скопировать часть функций сети ВКонтакте, которые предоставляются администратору сообщества, убрав при этом не нужные. 

Для достижения целей скрипт авторизуется под учетной записью (имеющей администраторские права) по паре логин пароль. Все действия скрипт совершает от имени этой записи. 

Вход пользователя (администратора) осуществляется по ранее заданным данным владельцем скрипта (логину и паролю). 

Пользователь, выполняющий функции администратора может: 

- Видеть стену сообщества аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте; 

- Добавлять новые записи в сообщество (добавлять к ним фотографии, видео, документы, опросы), аналогично тому, как это организовано в сети ВКонтакте, в том числе и отложенные записи (задавать время размещения записи); 

- Видеть отложенные записи (аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте); 

- Удалять ранее размещенные записи; 

- Редактировать ранее размещенные записи (аналогично тому, как это сделано ВКонтакте); 

- Отвечать на комментарии от имени сообщества (аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте); 

- Удалять комментарии (ветки комментариев), аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте; 

- Видеть и отвечать на сообщения сообществу (видеть новые, поступающие сообщения, так, как это происходит ВКонтакте), без возможности удаления или редактирования собственных сообщений; 

- Работать с черным списком сообщества аналогично тому, как это реализовано ВКонтакте. 

- Видеть раздел обсуждения, заходить в них аналогично тому, как это сделано ВКонтакте; редактировать, создавать, удалять обсуждения аналогично тому, как это сделано ВКонтакте; 

- Видеть, добавлять и удалять видеозаписи сообщества (фотографии сообщества, альбомы сообщества).

5 лет назад
dm-s
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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