Необходимо разработать ПО технического зрения для мобильных роботов

Работа посвящена решению актуальной проблемы создания таких распределённых информационно-измерительных систем, как управляемые системы технического зрения для мобильных роботов, совершенствованию методов обработки видеосигналов и анализа изображений.

Целью является разработка программно-алгоритмического обеспечения технического зрения мобильных роботов, базирующихся на современных технологиях, новых технических решениях и высокоэффективных методах обработки видеосигнала для улучшения их технических и эксплуатационных характеристик.

По завершению работы программно-алгоритмическое обеспечение будет обрабатывать данные с видеокамер и выдавать сигнал о нештатной ситуации (например, препятствие на пути следования, достижение точки назначения и т.п.), а также принимать решение в зависимости от ситуации.