Алгоритм анализа смысла абзаца на Python

Коллеги, нужно написать на python 3.6 / 3.7 алгоритм, который анализирует смысл абзаца, делая из него выжимку. Будем много работы с ассоциациями, частями речи, синонимами, омонимами, корнями слов. Сделать первичную версию можно, наверное, и в iPython. Затем потребуется бэкенд и фронтенд на AJAX-запросах, все упакованное в Docker.

Сумма оплаты по договоренности.

Пишите:

(1) как звать

(2) опыт с Python

(3) опыт с алгоритмами обработки текста

Сам алгоритм уже описан, нужно реализовать. Алгоритм скину в личку