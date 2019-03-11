Алгоритм анализа смысла абзаца на Python

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка174 просмотра
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Коллеги, нужно написать на python 3.6 / 3.7 алгоритм, который анализирует смысл абзаца, делая из него выжимку. Будем много работы с ассоциациями, частями речи, синонимами, омонимами, корнями слов. Сделать первичную версию можно, наверное, и в iPython. Затем потребуется бэкенд и фронтенд на AJAX-запросах, все упакованное в Docker.   

Сумма оплаты по договоренности.  

Пишите: 

(1) как звать 

(2) опыт с Python 

(3) опыт с алгоритмами обработки текста 

Сам алгоритм уже описан, нужно реализовать. Алгоритм скину в личку

Python
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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