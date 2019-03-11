Программа для создания коллажей

Требуется написать программу которая будет пакетно создавать коллажи из множество разных рандомно выбранных картинок из папки. Картинки разного размера и в плоском дизайне. Картинки должны собираться в хаотичном порядке со случайными отступами друг между другом, но не накладываться друг на друга. Так же должна быть замена пикселей на другие случайно выбранные. Исключение белый цвет – это фон, он должен так же меняться на другой случайно выбранный цвет но для всех картинок данного коллажа.

Приложение должно работать на Windows.

Скорость обработки ~1-2 картинок в секунду.

Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.