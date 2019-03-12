Проконсультировать по распознаванию речи -софт, сервисы

нужно распознавание русской речи в текст

короткие фрагменты, 1-5 секунд

приоритет - быстрое, до 1 секунды

можно плохое распознавание

можно просто интент - да, нет, не знаю, неудобно говорить, перезвоните позже

сейчас пробую сервис wit.ai, но у него уходит 5-9 секунд

смотрел cmusphinx но не нашел там русского языка + непонятки с обучением, нужно ди оно. Хотя вроде его используют на русском

не учитываем сервисы Яндекса и Гугла и другие платные

удобно, чтобы это был софт без геморроя с обучением либо кем-то уже было обучено

удобно, если это софт под линуксоподобные штуки или пхп (не винды)

круто, если вы ставили или пользовались этим сервисом или софтом

если лениво извращаться и вы знаете правильный ответ - напишите плиз, если тут есть комменты