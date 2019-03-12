[b]Имеется:[/b] 1) Asterisk 14.3.0 2) ПК N операторов с установленными софтфонами (x-lite, microsip) 3) CRM-система где происходит обработка звонков [b]Сейчас все работает так: [/b][i]Ручной сценарий [/i]1) Оператор получает заказ в CRM-системе 2) Нажимает кнопку вызов (ссылка sip:номер_телефона) 3) В софтфоне x-lite, microsip начинается ...
Проконсультировать по распознаванию речи -софт, сервисы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно распознавание русской речи в текст
короткие фрагменты, 1-5 секунд
приоритет - быстрое, до 1 секунды
можно плохое распознавание
можно просто интент - да, нет, не знаю, неудобно говорить, перезвоните позже
сейчас пробую сервис wit.ai, но у него уходит 5-9 секунд
смотрел cmusphinx но не нашел там русского языка + непонятки с обучением, нужно ди оно. Хотя вроде его используют на русском
не учитываем сервисы Яндекса и Гугла и другие платные
удобно, чтобы это был софт без геморроя с обучением либо кем-то уже было обучено
удобно, если это софт под линуксоподобные штуки или пхп (не винды)
круто, если вы ставили или пользовались этим сервисом или софтом
если лениво извращаться и вы знаете правильный ответ - напишите плиз, если тут есть комменты
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