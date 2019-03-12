Asterisk – настроить автоматический дозвон и соединение с оператором

Имеется:

1) Asterisk 14.3.0

2) ПК N операторов с установленными софтфонами (x-lite, microsip)

3) CRM-система где происходит обработка звонков

Сейчас все работает так:

Ручной сценарий

1) Оператор получает заказ в CRM-системе

2) Нажимает кнопку вызов (ссылка sip:номер_телефона)

3) В софтфоне x-lite, microsip начинается вызов

Полуавтоматический сценарий

1) Заказы переведенные в "Обработку" попадают в таблицу для прозвона

2) Bash-скрипт проходит по таблице и вызывает вызов, оповещает клиента и кладет трубку

3) При ответе или не ответе, отправляется curl-запрос в CRM

Нам нужно сделать:

Соединение с оператором при ответе клиента (дозвон происходит автоматически)

Цель:

Соединение со свободным оператором после прозвона роботом

PS.

С исполнителем который успешно справится с задачей, можем дальше работать над другими задачами