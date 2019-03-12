Создать печатные формы для RetailCRM

В ЦРМ-ке есть набор стандартных форм, но они не совсем подходят.

Нужно в идеале создать УПД или доработать накладную (сделать вывод НДС) и счет.

Формы делаются при помощи верстки и набора параметров из справочника ЦРМ