Необходимо сделать программу для платежного терминала в хостел.

На экране светится меню из пяти кнопок : 1. Проживание ; 2. Прокат постели ; 3. Прокат полотенца ; 4. Стирка белья ; 5. Аренда ликера.При нажатиии кнопки #1 высвечивается окно для указаний : ФИО , дата рождения , серия и номер паспорта , количество дней проживания . При внесении всех данных высвечивается кнопка ДАЛЕЕ , после высвечивается сумма которую необходимо внести за проживание ( из ращета 1 день - 50 грн. ) ,( должна быть возможность менять все тарифы на услуги самостоятельно). После внесения определенной суммы выдается чек на котором указанна ФИО, дата рождения , серия и номер паспорта , дата и время поселения , а так - же должна быть указанна дата выезда согластно оплоченным дням проживания и время в этот день до 12.00 часов. При нажатии кнопки #2 высвечивается постельное белье и поле для указания номера кровати клиента ,при указании номера кровати высвечивается сумма для внесения денег - 30 грн.( при внесении денег выходит чек с указанием услуги " постельное белье , а так - же дата , время и номер кровати клиента "). При нажатии кнопки #3 высвечивается полотенце и поле для указания номера кровати клиента ,при указании номера кровати высвечивается сумма для внесения денег - 15 грн.( при внесении денег выходит чек с указанием услуги " полотенце, а так - же дата , время и номер кровати клиента "). При нажатии кнопки #4 высвечивается услуга "стирка постельного белья " и сумма для внесения - 30 грн. При внесении денег выходит чек с указанием даты и временем. При нажатии кнопк #5 высвечивается кнопка " АРЕНДА ЛОКЕРА " и окно для указания номера кровати клиента , а так - же количество дней для оренды. При нажатии количества дней высвечивается сумма для внесения денег из расчета 10 грн за сутки. После внесения денег выходит чек с указанием кровати клиента, даты и времени аренды локера , а так - же конечная дата и время аренды. Должна быть возможность самостоятельно менять тарифы на все услуги.