Уникализатор для картинок, защита от роботов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Мне необходима установка оболочки Виндоус на линуксовый ВПС. И дальнейшая поддержка при необходимости. Человек нужен с опытом работы в данной области. Потребуется предварительная консультация по лицензии.
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Требуется написать уникализатор для картинок. Есть картинка, нужно её размножить на тысячи разных в глазах РОБОТОВ картинок. Картинки применяются в рассылках. Пишите цену и примерные сроки.
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