Разработать Android + web приложение для заказа услуг.

Необходимо разработать ПО на терминал самообслуживания, в котором будет реализована возможность принимать средства в пользу нескольких услуг. В идеале, чтобы была возможность работать как с купюроприемником так и с кардридером. А так же - использовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Как должно работать – примерно тут
хттпс:wapex,proworker,php
У кого есть опыт – пожалуйста, поделитесь информацией:
Интересует...
1. СТоимость комплекта
а) web
б) Android
в) iOS
2. Срок.
3. Стоимость ежемесячного обслуживания (корректировка, добавление функций...).
У кого нет опыта – пробуем получить. Может кто-то делал "для себя", или "не продвинулось" – покажите, на какой стадии.
Может есть готовое предложение – рассмотрю.
Спасибо за внимание.
Жду ваших предложений.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $20
Создать печатные формы для RetailCRM В ЦРМ-ке есть набор стандартных форм, но они не совсем подходят. Нужно в идеале создать УПД или доработать накладную (сделать вывод НДС) и счет. Формы делаются при помощи верстки и набора параметров из ...Закрыт5 лет назад
- $10
нужно распознавание русской речи в текст короткие фрагменты, 1-5 секунд приоритет - быстрое, до 1 секунды можно плохое распознавание можно просто интент - да, нет, не знаю, неудобно говорить, перезвоните позже сейчас пробую сервис wit.ai, но у него уходит 5-9 ...Закрыт5 лет назад
- $100
[b]Имеется:[/b] 1) Asterisk 14.3.0 2) ПК N операторов с установленными софтфонами (x-lite, microsip) 3) CRM-система где происходит обработка звонков [b]Сейчас все работает так: [/b][i]Ручной сценарий [/i]1) Оператор получает заказ в CRM-системе 2) Нажимает кнопку вызов (ссылка sip:номер_телефона) 3) В софтфоне x-lite, microsip начинается ...Закрыт5 лет назад
Коллеги, нужно написать на python 3.6 / 3.7 алгоритм, который анализирует смысл абзаца, делая из него выжимку. Будем много работы с ассоциациями, частями речи, синонимами, омонимами, корнями слов. Сделать первичную версию можно, наверное, и в ...Закрыт5 лет назад
Нужно сделать программу для курсовой работы, Код есть, нужно вписать в программу Программа – Microsoft Visual foxProЗакрыт5 лет назад
Требуется написать программу которая будет пакетно создавать коллажи из множество разных рандомно выбранных картинок из папки. Картинки разного размера и в плоском дизайне. Картинки должны собираться в хаотичном порядке со случайными отступами друг между другом, ...Закрыт5 лет назад
- $50
Исправить пару моментов и добавить пару простых функций: 1)увеличить время авторизации 2)поменять порядок выполнения задач 3)если бот сидит на странице сайта дольше 30 секунд - перезагрузка полное задание в лсПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $20
Нужно парсить данные с букмекерской конторы в режиме Live. при заданном алгоритме сигнал к действию приходит в телеграм канал либо группу "вк". заданных алгоритмов будет несколько. важно добавить возможность ограничивать доступ к такому каналу.то есть ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно написать программу, бота, который будет на пампе делать минимальный плюс и скидывать при падении. Например взять btc, ставим стоп на 1% вверх, а когда начнет падать сливаем этот 1%Закрыт5 лет назад