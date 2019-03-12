Разработать Android + web приложение для заказа услуг.

Как должно работать – примерно тут

хттпс:wapex,proworker,php

У кого есть опыт – пожалуйста, поделитесь информацией:

Интересует...

1. СТоимость комплекта

а) web

б) Android

в) iOS

2. Срок.

3. Стоимость ежемесячного обслуживания (корректировка, добавление функций...).

У кого нет опыта – пробуем получить. Может кто-то делал "для себя", или "не продвинулось" – покажите, на какой стадии.

Может есть готовое предложение – рассмотрю.

Спасибо за внимание.

Жду ваших предложений.