Нужно разработать софт для отслеживая статистики, благодаря которому можно было бы отслеживать статистику с рекламы в Facebook/Instagram в Telegram.

Тоесть идёт реклама в Фейсбуке с ссылкой на телеграм канал. И нужно отследить какие подписчики приходят с рекламы (с Фейсбука и Инстаграма), а это с других каналов трафика.