необходимо автоматизировать ежемесячный отчет, на одной странице данные, на другой выдается сам отчет, в календаре указывается год и месяц. так как за один день несколько значений их необходимо суммировать, среднее число не нужно. не получается загрузить ...
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Нужно разработать софт для отслеживая статистики, благодаря которому можно было бы отслеживать статистику с рекламы в Facebook/Instagram в Telegram.
Тоесть идёт реклама в Фейсбуке с ссылкой на телеграм канал. И нужно отследить какие подписчики приходят с рекламы (с Фейсбука и Инстаграма), а это с других каналов трафика.
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