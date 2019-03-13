Автоматизированный отчет в excel

необходимо автоматизировать ежемесячный отчет, на одной странице данные, на другой выдается сам отчет, в календаре указывается год и месяц. так как за один день несколько значений их необходимо суммировать, среднее число не нужно.

не получается загрузить файл примера, отправлю на почту