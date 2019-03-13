Плагин для браузеров

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Нужен плагин для браузеров Firefox, Chrome

Плагин будет отключать WebRTC в браузере

Например, в Firefox это делается так:

Вводим about:config

И затем отключаем параметр media.peerconnection.enabled

Для Google Chrome нужно посмотреть как отключает его плагин WebRTC Control

5 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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