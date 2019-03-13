Нужна помощь с работой в программе VENSIM

Есть сайт объявлений (mymarket.ge), где созданные объявления можно обновлять за орпеделенную плату (поднимать на верх). У каждого объявления есть статический адресс и кнопка "Обновить" input, которая, собственно и запускает обновление (по-моему задействован javascript). Нужно сделать ...
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