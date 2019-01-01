Данные из mssql в excel

Добрый день.

Нужно сделать excel файл который при каждом открытии будет загружать данные из БД.

1) Важно чтобы не запрашивал пароль от бд, он был сохранен в файле. Стандартными средствами сделал, но при каждом открытии запрашивает пароль.

2) возможность выставить ограничение по дате, например показать записи не раньше 01.01.2019 (через редактор макросов и тд)

3) добавление/удаление нужных столбцов в выводе данных (через редактор макросов и тд)