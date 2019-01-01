Данные из mssql в excel

На входе имеется список (pdf, docx) файлов. Необходимо спарсить данные по определенным параметрам. ФИО email номер телефона Все эти данные содержатся в первах 4-5 строчках. Достаточно сделать скрипт регулярками для powergrep.
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Добрый день.
Нужно сделать excel файл который при каждом открытии будет загружать данные из БД.
1) Важно чтобы не запрашивал пароль от бд, он был сохранен в файле. Стандартными средствами сделал, но при каждом открытии запрашивает пароль.
2) возможность выставить ограничение по дате, например показать записи не раньше 01.01.2019 (через редактор макросов и тд)
3) добавление/удаление нужных столбцов в выводе данных (через редактор макросов и тд)
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