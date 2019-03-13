Обработка файлов (powergrep)

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки177 просмотров
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На входе имеется список (pdf, docx) файлов.

Необходимо спарсить данные по определенным параметрам.

ФИО

email

номер телефона

Все эти данные содержатся в первах 4-5 строчках. Достаточно сделать скрипт регулярками для powergrep.

5 лет назад
slvtutorial
Слепко 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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