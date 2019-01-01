Разработка свободного ПО и заказных кастомизаций на JAVA

$6650
Прикладное ПОЗакрыт8 заявок146 просмотров
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Разработка, кастомизация и внедрение свободной системы управления бизнес-процессами RunaWFE.

Разработка заказных проектов на JAVA.

Текущие проекты используют технологии: JAVA,J2EE, hibernate, spring, html, js, css, jquery, typescript, react/vue

Для ознакомления предлагаем тестовые тикеты.

Список тестовых тикетов предположительно по увеличению сложности.

Посмотреть можно несколько на своё усмотрение (сделать либо проанализировать).

runawfe_development-915

runawfe_development-914

runawfe_development-758

runawfe_development-893

runawfe_development-902

runawfe_development-266

Описание тикетов: https://yadi.sk/d/ArfWNid71kigvw

Если по постановке (описана не очень подробно) возникнут вопросы, можно будет проконсультировать, пишите.

Текущий код: https://github.com/processtech

Документация: http://www.runawfe.org/rus/doc/

Описание предметной области: https://habrahabr.ru/post/308200/.

Финансовые условия: 1000 руб/час "на руки"

(Бюджет указан примерно на три месяца работ, но объем работ предполагается существенно больше)

Взаимодействие  с возможным новым разработчиком мы начинаем с исправления/реализации небольшого бага/задачи (1-2 часа) для свободного проекта с открытым исходным кодом RunaWFE - выдаётся по запросу. По результату (пул-реквест или анализ проблемы с кратким описанием возможного варианта решения) следует собеседование с нашим ведущим разработчиком и при согласии сторон выдается "промышленное задание".

Работы по реализации заданий оплачиваются, если они выполнены в заранее согласованный

срок - трудоемкость работ также надо заранее согласовать с компанией. При положительной оценке результатов промышленного задания нашим специалистом и желании кандидата работать в компании оформляютcя документы.

4 года назад
amikheev
Андрей 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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