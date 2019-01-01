Добрый день. Нужно сделать excel файл который при каждом открытии будет загружать данные из БД. 1) Важно чтобы не запрашивал пароль от бд, он был сохранен в файле. Стандартными средствами сделал, но при каждом открытии запрашивает ...
Разработка свободного ПО и заказных кастомизаций на JAVA
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка, кастомизация и внедрение свободной системы управления бизнес-процессами RunaWFE.
Разработка заказных проектов на JAVA.
Текущие проекты используют технологии: JAVA,J2EE, hibernate, spring, html, js, css, jquery, typescript, react/vue
Для ознакомления предлагаем тестовые тикеты.
Список тестовых тикетов предположительно по увеличению сложности.
Посмотреть можно несколько на своё усмотрение (сделать либо проанализировать).
runawfe_development-915
runawfe_development-914
runawfe_development-758
runawfe_development-893
runawfe_development-902
runawfe_development-266
Описание тикетов: https://yadi.sk/d/ArfWNid71kigvw
Если по постановке (описана не очень подробно) возникнут вопросы, можно будет проконсультировать, пишите.
Текущий код: https://github.com/processtech
Документация: http://www.runawfe.org/rus/doc/
Описание предметной области: https://habrahabr.ru/post/308200/.
Финансовые условия: 1000 руб/час "на руки"
(Бюджет указан примерно на три месяца работ, но объем работ предполагается существенно больше)
Взаимодействие с возможным новым разработчиком мы начинаем с исправления/реализации небольшого бага/задачи (1-2 часа) для свободного проекта с открытым исходным кодом RunaWFE - выдаётся по запросу. По результату (пул-реквест или анализ проблемы с кратким описанием возможного варианта решения) следует собеседование с нашим ведущим разработчиком и при согласии сторон выдается "промышленное задание".
Работы по реализации заданий оплачиваются, если они выполнены в заранее согласованный
срок - трудоемкость работ также надо заранее согласовать с компанией. При положительной оценке результатов промышленного задания нашим специалистом и желании кандидата работать в компании оформляютcя документы.
- Похожие заказы
- $10Прикладное ПО5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Требуется написать небольшую программку на Python. Программа должна работать на Windows и Mac.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен4 года назад
На входе имеется список (pdf, docx) файлов. Необходимо спарсить данные по определенным параметрам. ФИО email номер телефона Все эти данные содержатся в первах 4-5 строчках. Достаточно сделать скрипт регулярками для powergrep.Закрыт5 лет назад
Добрый день. С помощью С++ нужно убрать из программы для mac привязку к проектору. Исходного кода программы нет. Нужно убрать 1 параметр привязки к определённой модели проектора. Проектор устарел, хотим сделать апгрейд. Спасибо.Закрыт5 лет назад
- $10
Нужны собрать базу форумов, сервисов вопрос-ответ Икс: ИКС от 20 СПАМ по checktrust.ru: < 10 траст по checktrust.ru > 10 Посещаемость: от 100 в день В Индексе: 100+ страниц Визуально нормальный сайт Обновляется не только рекламными материалами Более подробная инструкция: https://docs.google.com/document/d/1Yl_iBbIwQ5_NDSgRUMCl8_ELc9ZjtGYZGCk4vIBkxqc/edit?usp=sharingПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $200
Описание задачи в прикрепленном файле. Бюджет задачи $200, оплата только через webmoney, по факту завершения работы. На выбор исполнителя отводится несколько дней, лучше обращаться с готовым решением. Скайп alexgurdih, местную почту могу пропустить.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен плагин для браузеров Firefox, Chrome Плагин будет отключать WebRTC в браузере Например, в Firefox это делается так: Вводим about:config И затем отключаем параметр media.peerconnection.enabled Для Google Chrome нужно посмотреть как отключает его плагин WebRTC ControlПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Надо устранить ошибки в двух моделях в программе VENSIM, чтобы прошла симуляция моделейПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Есть сайт объявлений (mymarket.ge), где созданные объявления можно обновлять за орпеделенную плату (поднимать на верх). У каждого объявления есть статический адресс и кнопка "Обновить" input, которая, собственно и запускает обновление (по-моему задействован javascript). Нужно сделать ...Закрыт5 лет назад
Добрый день, коллеги. Ищу разработчика с опытом работы с Gis системами (shapefile). Есть краткое ТЗ, дизайн приложения. Предполагается, что приложение должно работать на базе фреймворках Angular/React В откликах указывайте свой опыт работы. Детали кандидатамПрикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад