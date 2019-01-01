Программу Cleaner

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Нужно написать софт для обслуживания компьютера и оптимизации скорости работы Windows как на скринах.

Возможности программы:

  • Системиная очистка от больших временных файлов, занимающих место на жестком диске
  • Очистка реестра от ошибок и устаревших записей
  • Поиск и удаление дубликатов файлов любого типа, включая изображения и аудиофайлы с возможностью их сравнения
  • Удаление программ с возможностью очистки списка
  • Бесследное удаление файлов без возможности восстановления
  • Удобное управление автозапуском программ
  • сайт софта https://www.carambis.ru/
5 лет назад
guest_15472431121748
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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