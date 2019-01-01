Программу Cleaner

Разработка, кастомизация и внедрение свободной системы управления бизнес-процессами RunaWFE. Разработка заказных проектов на JAVA. Текущие проекты используют технологии: JAVA,J2EE, hibernate, spring, html, js, css, jquery, typescript, react/vue Для ознакомления предлагаем тестовые тикеты. Список тестовых тикетов предположительно по увеличению сложности. Посмотреть ...
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Нужно написать софт для обслуживания компьютера и оптимизации скорости работы Windows как на скринах.
Возможности программы:
- Системиная очистка от больших временных файлов, занимающих место на жестком диске
- Очистка реестра от ошибок и устаревших записей
- Поиск и удаление дубликатов файлов любого типа, включая изображения и аудиофайлы с возможностью их сравнения
- Удаление программ с возможностью очистки списка
- Бесследное удаление файлов без возможности восстановления
- Удобное управление автозапуском программ
- сайт софта https://www.carambis.ru/
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