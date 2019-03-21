Верстка формы заказа из Figma.

Нужен дизайн и верстка очень простого одностраничного сайта-витрины. Сайт очень простой, что-то вроде лендинга. Отрисовать (или использовать готовый шаблон, мне без разницы - главное чтобы выглядело прилично и было недорого) надо там только фон и ...