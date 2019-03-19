Верстка и посадка сайта на Wordpress из PSD макетов

Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается. Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.
Техническое задание и макеты тут: https://cloud.mail.ru/public/51D4/Gr3H6a3xj
Сроки: 7 дней.
Бюджет: 5000 руб.
Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.
Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.
Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасмбо!
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен дизайн и верстка очень простого одностраничного сайта-витрины. Сайт очень простой, что-то вроде лендинга. Отрисовать (или использовать готовый шаблон, мне без разницы - главное чтобы выглядело прилично и было недорого) надо там только фон и ...Завершен5 лет назад
Необходимо сверстать адаптивную таблицу для WordPress сайта.Завершен5 лет назад
Задача - написать код html, который можно будет вставить через блок http://joxi.ru/BA04WovHJ0YnJA на Getcourse. В этот блок нужно поместить ссылки на 31 pdf-документ, которые открывают документ (это презентации) для удобного просмотра с любого устройства (преимущественно у ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $300
[i]Доброго дня. Требуется фронтенд с опытом разработки на react и работы со сборщиком webpack и gulp для доработки проекта, состоящего из трех страниц. [/i] Вам будет предоставлены макеты в avocode, репозиторий в gitlab, документация от предыдущего исполнителя ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
Countdown до указанной даты. Adobe Animate. HTML5. Нужно в среду те завтра 20 мартаHTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сверстать адаптивно интернет-магазинЗавершен5 лет назад
нужно перевести форму http://prntscr.com/mzsmeh что бы было понятно юзеру,как и что там Предпочтение цене.Завершен5 лет назад
Сами макеты скачайте тута [url=https://dropmefiles.com/oFWbU]https://dropmefiles.com/oFWbU[/url] Нужна верстка макетов адаптивно в приложение макеты от вас жду сроки и бюджет! Жду от вас : 1.Сроки 2. Бюджет 3. Процесс работы над проектом 4. Когда можете начать работу 5. Вопросы по проектуЗавершен5 лет назад
Задача: адаптировать все страницы фронтеда сайта [url=https://kondyterska.lviv.ua/]https://kondyterska.lviv.ua/[/url] под мобильные устройства, внедрить адаптивное меню (для мобил раскрывающийся гамбургер). Левый сайдбар особой ценности не несет. Движок Опенкарт 1.5. Прикрепил макет с активными элементами шапки для моб устройств. Для картинок товаров нужно сделать ...Завершен4 года назад