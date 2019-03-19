Верстка и посадка сайта на Wordpress из PSD макетов

Здравствуйте.

Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.

Техническое задание и макеты тут: https://cloud.mail.ru/public/51D4/Gr3H6a3xj

Сроки: 7 дней.

Бюджет: 5000 руб.

Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.

Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.

Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект. Спасмбо!