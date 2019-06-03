Ускорить сайт на Muse

Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Тех. задание тут: https://cloud.mail.ru/public/xEzL/zXa1seyWM Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ. Сроки: 7 дней. Бюджет: 5000 ...