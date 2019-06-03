Ускорить сайт на Muse

HTML-версткаЗавершен11 заявок370 просмотров
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Сайт https://яркий-дом.рус нереально долго загружается.

Необходимо оптимизировать работу сайта, исходники есть.

5 лет назад
ilya2ru
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MeiyoDev
Артем 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$60
3 дня
WMZ
Отличная работа, все вовремя! Рекомендую!
Заказ прошел без каких-либо проблем, могу рекомендовать к сотрудничеству.
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