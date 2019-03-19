Адаптивная верстка из PSD макета и натяжка на WP

1. На мобильной версии шаблона, появляется горизонтальный скролл, его необходимо убрать. 2. Есть модальные окна, при их открытии и установки курсора в input происходит скролл на сайте. Необходимо устранить. Будет выбран исполнитель с наименьшей ценой.
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Здравствуйте.
Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce.
Тех. задание тут: https://cloud.mail.ru/public/xEzL/zXa1seyWM
Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ.
Сроки: 7 дней.
Бюджет: 5000 руб.
Работа сделанная по частям (например только верстка) - такая работа считается не выполненной, соответственно оплата за часть проделанной работы не производится. Оплата производится только тогда, когда выполнена вся работа целиком.
Если не уверены в своих силах, и не согласны с этими условиями пожалуйста проигнорируйте данный проект.
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